Polizia municipale, Forza Italia Fucecchio: "Rimandata ulteriormente la trattazione"

Nell'ultimo consiglio del 12 aprile, abbiamo iniziato la discussione della mozione sul reintegro della polizia municipale, alle dirette dipendenze dell'amministrazione comunale; tale discussione è stata sospesa sulla base delle sopraggiunte notizie di cui il sindaco ha dato notizia proprio in corso di discussione, e cioè sugli impegni presi dalla giunta dell'Unione dei Comuni Empolese V/E, con la delibera n. 16 del 11/04/2023, guarda caso dopo tanti rinvii proprio la sera precedente al Consiglio Comunale Fucecchiese.

Abbiamo pertanto chiesto di poter avere maggiori informazioni e chiarimenti sugli eventuali benefici che la cittadinanza Fucecchiese potesse avere dalle decisioni presi con tale delibera. Vista l'importanza che diamo a tale argomento abbiamo sollecitato con pec il giorno 21 aprile la convocazione di tale commissione, alla presenza anche delle rappresentanze sindacali. Ci ha lasciato perplessi quanto emerso sugli organi di stampa il giorno 26 aprile, un laconico comunicato del sindacato Cgil della Polizia Unionale "L’Unione non rispetterà gli impegni: l’organico della Municipale resta deficitario".

Ieri sera abbiamo avuto la commissione capigruppo, nella quale ho nuovamente sollecitato al presidente del consiglio, la convocazione della commissione "I" per trattare l'argomento con la presenza del comandante e delle sigle sindacali; la risposta è stata che la commissione a breve dovrà essere convocata per trattare il bilancio consuntivo e in tale occasione si parlerà anche dell'argomento. Mi sembra che la volontà sia quella di rimandare ulteriormente la trattazione e riservare poco tempo all'argomento, parlarne superficialmente, per non "tradire" gli impegni presi in seno all'unione dai sindaci PD.

Questa non è la nostra volontà, noi vogliamo una seria ristrutturazione della Polizia Unionale, che dia i risultati di efficienze ed efficacia che il territorio merita, se necessario uscendo dall'unione riportandola alle dirette competenze del Comune, il PD, sembra voglia fare nuovi esperimenti per pacificare le esigenze dei diversi sindaci, tradendo gli impegni assunti nel febbraio 2022 con i sindacati. Ci piacerebbe che l'amministrazione Fucecchiese ormai a scadenza annuale dicesse chiaramente ai cittadini se è con loro e con il corpo di Polizia Municipale, se vuole il decoro e la sicurezza urbana che la PM può garantire oppure no, o se è e rimane legata ai giochi di palazzo. I cittadini lo meritano, e noi abbiamo bene in mente cosa vogliamo per i Fucecchiesi, un corpo di PM funzionale, preparato, adeguatamente numero che riesca a garantire decoro e sicurezza urbana.

