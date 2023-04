Ponte 1 Maggio, strutture piene all'83% in Toscana

Dopo la buona performance registrata durante il ponte del 25 Aprile, continua ininterrotto il flusso di turisti che scelgono di visitare la Toscana in primavera. Anche per il ponte del Primo Maggio, infatti, sono attesi migliaia di visitatori nelle città e nei centri d’arte della regione, lungo le località costiere, nelle aree rurali e di collina, nelle località termali e della montagna. Un lungo weekend che contribuirà a far registrare nelle strutture ricettive della Toscana almeno 530mila pernottamenti, con un tasso medio di saturazione della disponibilità online pari all’83%.

“Le previsioni per il ponte del Primo Maggio in termini di presenze confermano la ripresa del turismo regionale cominciata con la Pasqua e proseguita con il ponte del 25 Aprile, facendo così ben sperare per la stagione estiva alle porte” - afferma Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana -. Si registra un calo di prenotazioni nelle località costiere a causa del meteo incerto, ma i tanti e differenti turismi della Toscana crescono: un segnale importante che sottolinea come il lavoro che tutta la filiera del turismo svolge per sviluppare in maniera uniforme i differenti territori della nostra regione, rispettandone e valorizzandone caratteristiche e peculiarità, è la giusta strada per avere un flusso di visitatori diffuso che non si concentra solo nelle località più note”.

In particolare, l’occupazione media rilevata per le strutture delle città/centri d’arte si attesta al 94%. Per le località marine il tasso medio previsto è del 72%. Al di sotto della media regionale il tasso rilevato per le strutture della montagna (68%), invece per le località termali e collinari la saturazione sale all’85%.

Tipologia turistica Tassi di occupazione al 27/04/2023 Media Città/centri d'arte 94% Media Località costiere 72% Media Località termali 85% Media Località montane 68% Media Località rurali e collinari 85%

Un movimento di vacanzieri che si distribuirà in tutte le aree della regione, ma che sarà maggiormente percepito nelle località della Val d’Orcia, della Val di Chiana, della Val d’Elsa, del Chianti, del Mugello e del Valdarno.

Aree regionali Tassi di occupazione al 27/04/2023 Aree regionali Tassi di occupazione al 27/04/2023 Chianti 83% Versilia 74% Val d'Orcia 91% Costa della Maremma 69% Val di Chiana 87% Costa degli Etruschi 72% Val d’Elsa 85% Isola d'Elba 70% Mugello 85% Lunigiana 74% Garfagnana 81% Valdarno 85% Costa Apuana 73% Toscana 83%

I dati dell’indagine sono stati ottenuti attraverso l’analisi della disponibilità di camere e altre sistemazioni sui portali delle Online Travel Agency. Il monitoraggio del Centro Studi Turistici di Firenze ha rilevato la saturazione dell’offerta ricettiva regionale disponibile per il ponte del Primo Maggio, nel periodo 28 aprile / 1° maggio 2023

Fonte: Confesercenti Toscana