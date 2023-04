Prendono il reddito di cittadinanza illegalmente, scoperti nel Senese

A aprile i carabinieri di Poggibonsi hanno individuato 10 persone che avrebbero percepito il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti.

Grazie all’attività di analisi i militari della locale Compagnia, affiancati dai Carabinieri che operano nel reparto speciale per la tutela del lavoro, hanno individuato chi, secondo l’ipotesi accusatoria, dolosamente avrebbe omesso di comunicare informazioni circa le proprie posizioni giudiziarie, quali la presenza di soggetti sottoposti a misure cautelari personali nel proprio stato di famiglia, contravvenendo agli obblighi di legge e accedendo al sussidio pubblico. In totale la somma illecitamente percepita supera i 50.000 euro.

Alcune delle persone denunciate avrebbero percepito somme di quasi 1.000 euro al mese e, in due casi specifici, è stata contestata l’aggravante della continuità del reato in quanto sarebbero state presentate più domande per l’ottenimento del beneficio, ritenute del tutto fittizie dagli inquirenti.

Per tali motivi gli indagati sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria senese e dovranno rispondere delle gravi responsabilità penali a loro carico.