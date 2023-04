Rigenerazione urbana, la Regione firma il protocollo con 19 comuni

La programmazione europea 2021-2027 , attraverso il Fondo Sociale europeo, destina nuove risorse per incentivare l'inclusione sociale nella realizzazione di progetti integrati di rigenerazione urbana. Le 13 "Strategie territoriali" individuate e che saranno finanziate con le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) interessano 19 comuni della Toscana. A questi comuni la Regione destinerà, tramite un Accordo che firmerà con i comuni coinvolti, ulteriori risorse che serviranno ad organizzare processi partecipativi di condivisione e di coinvolgimento della cittadinanza (attività di co-design, Urban Living Lab, ecc.)

L' accordo fra la Regione e i 19 comuni titolari delle 13 strategie selezionate verrà firmato alla presenza della stampa martedì 2 maggio alle ore 12 presso la Sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi. Sarà presente il presidente Eugenio Giani, l’assessore alle infrastrutture e governo del territorio Stefano Baccelli e i sindaci dei comuni di Follonica; Siena; Poggibonsi; Lucca; Prato; San Giovanni Valdarno; Livorno; Monteroni d’Arbia in coalizione con Rapolano Terme e Castellina in Chianti; Firenze; Calcinaia in coalizione con Bientina, Buti e Vicopisano; Empoli in coalizione con Capraia e Limite; Bagno a Ripoli; Sesto Fiorentino.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa