Rubano due borse di cartucce per stampanti, denunciati

Due quarantenni di origini romene sono stati denunciati a Firenze nella serata di giovedì 27 aprile. I due, un 48enne e una 40enne, sono stati sorpresi all'uscita di un supermercato in via del Gignoro con due borse riempite di cartucce per stampanti il cui valore complessivo si aggirerebbe intorno ai 1.800 euro.

A scoprire la refurtiva è stata la vigilanza privata dopo che i due avevano passato le casse del supermercato senza pagare. Sul posto è intervenuta la polizia che, dopo aver sottoposto la coppia a fermo per l'identificazione, ha denunciato i due.