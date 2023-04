Savino Del Bene Volley: Semifinali iniziate con il piede giusto! Vittoria 3-1 nella Gara-1 contro il Vero Volley Milano

La Savino Del Bene Volley si aggiudica il primo episodio della serie delle Semifinali Scudetto. In Gara-1 le ragazze di coach Barbolini si sono infatti imposte per 3-1, centrando una vittoria netta contro il Vero Volley Milano.

La gara per la verità si è aperta con una Milano in grado di prendersi la prima frazione in volata. Dopo un primo set tirato, le due squadre sono arrivate in parità sul 20-20 e la formazione di coach Gaspari è riuscita a prevalere per 21-25.

Sotto per un set a zero la Savino Del Bene Volley ha cambiato passo nella seconda frazione e dopo una fuga iniziale è riuscita ad imporsi 25-12. Pareggiato il conto dei set la squadra di Barbolini ha concesso il bis nel terzo set, conquistato 25-13.

La sfida si è poi conclusa nel quarto set, con la Savino Del Bene Volley che stavolta ha dovuto rimontare. La squadra di Barbolini a metà frazione si è infatti ritrovata in ritardo di cinque punti (11-16), ma ha avuto la forza di recuperare il gap e vincere per 25-23.

MVP della sfida una super Antropova da 30 punti, 3 ace e 4 muri vincenti, ma da sottoilineare anche la prova di una Pietrini autrice di 17 punti con il 68% in attacco.

Vinta Gara-1 la Savino Del Bene Volley dovrà adesso concentrarsi sul secondo episodio della serie, domenica 30 aprile le ragazze di Barbolini saranno infatti impegnate all'Arena di Monza, casa del Vero Volley Milano.

La cronaca

Massimo Barbolini schiera la sua squadra con Di Iulio al palleggio, Antropova come opposto, Beliën e Washington come centrali, Zhu e Pietrini in banda, con Merlo come libero titolare.

Coach Gaspari risponde con Orro da alzatrice, Thompson da opposto, Larson e Sylla in banda, con Stevanovic e Folie come centrali e Parrocchiale come libero.

1° Set

Gara subito avvincente: Milano balza avanti sullo 0-2 con l'ace di Larson, ma la Savino Del Bene Volley perviene al pareggio con il 3-3 firmato da Zhu Ting. Sempre con Zhu Ting la Savino Del Bene Volley trova anche il primo vantaggio (4-3), ma Milano pareggia e torna avanti con l'ace di Thompson (4-5). La formazione lombarda va avanti sul 6-7, ma la Savino Del Bene Volley reagisce con tre punti consecutivi e si porta sul 9-7 con un colpo di Pietrini. Folie, con due punti consecutivi, ricuce lo svantaggio e pareggia sul 10-10. Il pareggio è però temporaneo e la Savino Del Bene Volley torna avanti di due punti (13-11), obbligando coach Gaspari al primo time out della gara. Dopo la pausa la formazione lombarda ritrova il pari e addirittura effettua il sorpasso con il muro del 13-14 messo a segno da Stevanovic. Tocca a Barbolini ricorrere ad un time out e al termine del “tempo” riparte una sfida combattuta punto a punto. Milano riesce a costruire un parziale positivo portandosi sul 17-20 con un punto di Thompson e coach Barbolini è costretto a spendere il suo secondo time out. La Savino Del Bene Volley non molla e arriva al pari con il punto del 21-21 realizzato con un ace da Antropova. Al pareggio della Savino Del Bene Volley segue un time out di Gaspari ed una grande reazione di Milano, che si aggiudica il set per 21-25 con Thompson.

2° Set

La Savino Del Bene Volley aggredisce l'avvio di seconda frazione e con due ace consecutivi di Pietrini il punteggio va sul 6-1. Milano si gioca il primo time out del set, ma l'andamento non cambia e la Savino Del Bene Volley trova il 9-2 con Antropova. Milano cerca di rientrare e si porta sul 13-9 con Folie, ma al punto della centrale ospite seguono due punti di Pietrini e Antropova (15-9). Coach Gaspari prova a fermare il set con un “tempo”, la pausa non aiuta però la formazione lombarda, che viene rispedita indietro fino al 19-11 messo a terra da Antropova direttamente con un ace. Il set scivola via velocemente, con Pietrini a realizzare il +10 e Zhu Ting a mettere a referto l'ace del 24-12. Il set point è invece di Washington, che ha muro stabilisce il 25-12.

3° Set

In avvio di terzo set è Antropova a ergersi a grande protagonista, l'opposto di Barbolini segna il 2-1 e poi l'ace del 3-1. Il vantaggio della Savino Del Bene Volley diventa sempre più largo e un muro della stessa Antropova vale per l'8-4. Arriva il primo time out nel set e lo chiama Milano, che dopo la pausa rimonta fino al 9-7. A questo punto tocca a Barbolini fare una pausa e la sua squadra al ritorno in campo si riporta sul +4 con Antropova e Zhu Ting (11-7). Sul muro vincente del 15-10, confezionato da Washington, Milano chiama un nuovo time out. La Savino Del Bene Volley allunga ancora con il +7 realizzato da Pietrini. Antropova segna due volte consecutive e porta il punteggio sul 21-13. Il set si chiude ancora con una Savino Del Bene Volley nettamente in controllo: Di Iulio piazza l'ace del 24-13, mentre un errore di Stevanovic vale per il set point (25-13).

4° Set

Molto equilibrato l'avvio del quarto set, con le due squadre che si trovano quattro volte in parità nei primi otto scambi (4-4). Con tre punti consecutivi Milano balza avanti sul 5-8 e coach Barbolini decide di ricorrere ad un time out. La Savino Del Bene Volley cerca il pareggio, ma riesce solamente ad arrivare sul -1 prima di essere poi rispedita indietro da tre punti consecutivi di Retke (10-14). Un muro vincente di Folie vale per l'11-16 e Barbolini, con la sua squadra in ritardo di cinque lunghezze, chiama il time out. Il vantaggio di Milano non è saldo e, in seguito agli errori di Larson e Thompson (14-16), Gaspari usa un “tempo” per spegnere la rimonta della Savino Del Bene Volley. La rimonta delle ragazze di Barbolini non può essere arrestata: Antropova mura per il 17-18, mentre Pietrini realizza il punto del pareggio (18-18). La Savino Del Bene Volley trova anche il sorpasso con il 19-18 segnato da Antropova e per Gaspari è fondamentale usare il secondo time out del suo set. Milano trova il pari e il contro-sorpasso con il 19-20 firmato con un ace da Candi. Subito dopo arriva il 20-20, stavolta a causa di un errore della stessa Candi. Il finale di set è una battaglia punto a punto ed a aggiudicarsela è la Savino Del Bene Volley per 25-23.

Coach Barbolini post partita: “Mi aspettavo una partita di questo tipo. È stata una gara molto combattuta, anche se ci sono stati due set in cui abbiamo prevalso in maniera netta, grazie soprattutto ai problemi in ricezione che abbiamo creato a Milano. Adesso siamo sull'1-0 ma i play off insegnano che in una serie al meglio delle tre partite può cambiare tutto in tre giorni. Adesso dobbiamo rimanere concentrati, ma alle ragazze vanno i miei complimenti, perchè hanno giocato contro una squadra molto forte. Oggi siamo stati bravi, soprattutto nel quarto set, quando eravamo sotto di cinque punti, ma abbiamo saputo aggiustare il risultato. Possiamo giocare meglio e penso che domenica ce ne sarà bisogno, anche perchè per loro Gara-2 sarà l'ultima spiaggia e quindi sarà una sfida difficilissima.”

Savino Del Bene Volley - Vero Volley Milano 3-1 (21-25, 25-12, 25-13, 25-23)

Savino Del Bene Volley: Sorokaite n.e., Alberti n.e., Beliën 7, Zhu Ting 16, Pietrini 17, Merlo (L1), Mingardi 1, Yao Di, Shcherban n.e., Angeloni (L2) n.e., Washington 6, Antropova 30, Castillo n.e., Di Iulio 1. All.: Barbolini.

Vero Volley Milano: Stysiak 2, Averie n.e., Folie 10, Orro 1, Parrocchiale (L1), Begic 3, Thompson 21, Retke 5, Stevanovic 4, Negretti (L2) n.e., Sylla 2, Davyskiba, Larson 7, Candi 1. All.: Gaspari.

Arbitri: Saltalippi – Brancati – Toni

Durata: 1 h 45' (29', 22', 23', 31')

Attacco: 54% - 38%

Ricezione Pos. (Prf.): 51% - 41% (24% - 24%)

Muri: 11-6

Ace: 7-5

MVP: Antropova

Spettatori: 1549

Fonte: Ufficio Stampa