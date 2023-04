Scatta la Ztl estiva nel centro storico di Barberino Val d'Elsa

Scatterà da lunedì 1 maggio la riorganizzazione della zona a traffico limitato nel centro storico di Barberino Val d’Elsa. L’ordinanza introduce alcune modifiche della regolamentazione nella circolazione stradale nel centro storico di Barberino Val d’Elsa in merito all’accesso e alla sosta e all’attivazione dei varchi telematici. Le porte elettroniche sono impianti sofisticati dotati di telecamera che controllano l’accesso al borgo, regolamentato con la zona a traffico limitato.

“Ripristiniamo la modalità estiva della Ztl con l’obiettivo di valorizzare e migliorare la fruibilità turistica del borgo – spiega il sindaco David Baroncelli – in un territorio che si distingue per la qualità dell’accoglienza, la ricchezza storica e la cultura della sostenibilità è necessario incrementare il turismo lento, l’escursionismo a piedi, legato all’esperienza del cammino, consente ai visitatori di apprezzare e conoscere, in tutta sicurezza, le risorse ambientali e le peculiarità architettoniche di una delle nostre gemme più pregiate”. “La riorganizzazione – continua - nasce da un percorso di confronto e condivisione con la comunità nell’intento di contemperare le esigenze di tutti, da un lato le necessità dei residenti, dall’altro le istanze degli operatori economici”.

Le telecamere, situate a Porta Senese e Porta Fiorentina, saranno attive tutti i giorni nella fascia oraria 17,30-7,30 e sabato nella fascia oraria 19,30-07,30. In questa fascia oraria è stato istituito il divieto di transito. Il provvedimento esclude i veicoli autorizzati tra cui quelli delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, nonché le autoambulanze, i veicoli di Istituti di vigilanza e in genere, i mezzi impegnati in operazioni di emergenza. Possono circolare senza la necessità di richiedere un permesso i velocipedi e i veicoli adibiti alla raccolta rifiuti urbani e pulizia strade e quelli addetti alla distribuzione del servizio postale.

Il transito è consentito inoltre ad alcune categorie di veicoli che abbiano regolarizzato il passaggio nei 3 giorni successivi. Si tratta di veicoli appartenenti ad enti pubblici per motivi di servizio, a veicoli completamente elettrici, taxi e autoveicoli a noleggio con conducente, veicoli di aziende distributrici di prodotti farmaceutici e ditte che svolgono servizio di consegna domiciliare di farmaci/presidi salvavita, veicoli muniti di contrassegni rilasciati alle persone disabili o al servizio di persone invalide e veicoli di associazioni per assistenza a persone bisognevoli, di medici e personale infermieristico per assistenza a domicilio, veicoli al seguito di ospiti delle strutture ricettive presenti nella Z.T.L.

La sosta sarà consentita in via Francesco da Barberino dal civico 10 (angolo fattoria Pasolini dell'Onda) a Porta Senese e in via Vittorio Veneto solo negli appositi spazi delimitati da segnaletica verticale ed orizzontale a disco orario un’ora, eccetto residenti autorizzati. Il provvedimento è valido fino al 31 ottobre 2023.

