Scoperta telecamera nel bagno delle ragazze in una scuola di Lucca. Indagini in corso

Scoperta una microcamera nel bagno riservato alle studentesse. È successo nella scuola superiore Itis Fermi di Lucca dove questa mattina è intervenuta la polizia, allertata dalla dirigente scolastica. Sul posto gli agenti hanno appurato che l'apparecchio ritrovato si trattava di una mini telecamera dentro la quale, però, non ci sarebbe stata la scheda per registrare. Sono in corso le indagini per capire se sono stati fatti dei filmati e a chi può aver installato la microcamera, posta sotto sequestro.

Un fatto simile si è verificato a Empoli, nel maggio 2022, quando fu scoperta una telecamera nelle docce di uno spogliatoio femminile dell'ospedale cittadino. In quel caso, al termine delle indagini dei carabinieri, fu notificato l'avviso di garanzia a tre soggetti addetti alla manutezione di un'azienda esterna all'ospedale.