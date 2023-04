Buongiorno oggi ringrazio Eleonora che mi ha scritto da Arezzo, ci ha ascoltato in macchina mentre viaggiava per lavoro e con uno stereo DAB e ha così deciso di mandarmi una ricetta che ha realizzato da poco: una torta salata con funghi Champignon e mozzarella.

La pasta fillo è una base per dolci e salati ed è fatta da sottilissimi fogli di pasta sovrapposti l'uno sull'altro, che dopo cotti le danno quella consistenza di sfoglia. Ci vuole pazienza per farla in casa, ma la trovate in tutti i supermercati. La pasta fillo può essere cotta in forno, fritta e anche in padella!

Vi lascio un link dove trovate la ricetta di come realizzare la pasta fillo e c'è anche il video che mi è piaciuto molto perché ci dà diversi accorgimenti durante la realizzazione e se poi non la utilizziamo sul momento la possiamo congelare. La ricetta che vedrete si utilizza un impasto con farina mista 00 e quella di riso.

www.my-personaltrainer.it/Tv/Ricette/Preparazioni_di_Base/pasta-fillo-fatta-in-casa.html

Torta ai funghi Champignon e mozzarella

Ingredienti per 4 persone

10 fogli di pasta fillo

500 gr di funghi champignon

100 gr di fontina

250 gr di mozzarella fior di latte

½ spicchi di aglio

Erba cipollina

Timo

Olio extravergine di oliva

1 noce di burro

Olio di semi

Sale e pepe

Preparazione

In una padella antiaderente fate insaporire l’olio d’oliva con l’aglio, unite i funghi puliti e tagliati a fettine, salate, pepate e fate cuocere per qualche minuto. Quando avranno rilasciato tutta la loro acqua unite una noce di burro e rosolate unendo le erbe aromatiche. Tenete da parte. Spennellate ciascun foglio di pasta fillo con olio di semi e sovrapponeteli disponendoli sfalsati all’interno di uno stampo da crostata da 22 cm di diametro, unite i funghi alternandoli con la mozzarella e la fontina a dadini (una variante è di sostituire i formaggi con della ricotta). Riportate i lembi di pasta fillo verso il centro e cuocete in forno a 180 gradi per 15/20 minuti. Servite la torta tiepida o a temperatura ambiente.

Leonora

