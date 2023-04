Tuttomeritomio: aperto il nuovo bando per accompagnare, con borse di studio e mentoring, i neodiplomati nei loro studi universitari

Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo tornano a cercare giovani neo-diplomati, meritevoli e di talento, provenienti da famiglie in condizione di svantaggio economico e sociale, per accompagnarli nei loro studi universitari fino alla laurea. Non soltanto offrendo loro un importante aiuto economico, ma inserendoli in un programma che, attraverso dei piani personalizzati, li aiuterà nel loro sviluppo e nella loro crescita personale e professionale. Apre il bando #Tuttomeritomio, alla sua quinta edizione, che si rivolge ai giovani residenti nella Città Metropolitana di Firenze, o nelle province di Arezzo e Grosseto. I nuovi ragazzi ad entrare nel programma andranno ad aggiungersi ai 301 reclutati con le precedenti edizioni dell’iniziativa.

#Tuttomeritomio, in collaborazione con Fondazione Golinelli, l’Università degli studi di Firenze e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, vuole aiutare i giovani che si sono contraddistinti per i loro meriti scolastici. Possono presentare domanda per accedere al programma gli studenti al 5° anno di scuola secondaria di secondo livello con una votazione minima di 80/100 alla maturità. Altro requisito: devono appartenere a famiglie con ISEE al di sotto dei 25.000 €. Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo intendono, infatti, aiutare quei giovani con un alto potenziale, rimuovendo gli ostacoli di natura socio-economica che potrebbe condizionare il loro percorso scolastico. In alcuni casi, si tratta di giovani che non potrebbero proseguire gli studi proprio a causa delle difficoltà familiari. Un’opportunità unica che permette di attivare ‘l’ascensore sociale’ garantendo il diritto allo studio, a prescindere dalle condizioni socio-economiche di partenza.

Il programma prevede, in concreto, delle borse di studio erogate annualmente (8000 euro per i fuorisede, 3500 euro per i pendolari e 3000 euro per i residenti a Firenze), con le quali i giovani potranno non soltanto pagare i loro studi ma anche spese di vitto e alloggio, trasporti, attività sportive e culturali, libri, corsi di lingua, e tutte quelle attività mirate alla crescita della persona. Oltre a questo, grazie al supporto della Fondazione Golinelli, ogni giovane è seguito da un tutor in grado di accompagnarlo nelle sue scelte. Accedere al programma significa accedere ad una vera e propria community che è stimolata costantemente con attività di mentoring, incontri con personalità importanti, laboratori STEM e iniziative in generale per ampliare gli orizzonti e gli interessi dei partecipanti. L’unico obbligo per rimanere all’interno del programma è quello di mantenere alte le proprie performance scolastiche.

“Con grande emozione lanciamo questa nuova edizione del programma #Tuttomeritomio – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze -. Questa call è carica di responsabilità nei confronti delle giovani generazioni. Il nostro impegno è in grado di cambiare la vita di questi giovani e, investendo sul loro potenziale, in grado di migliorare lo sviluppo stesso dei nostri territori. Le richieste arrivate in questi anni sono state oltre 1100, questo significa che sono tantissimi i giovani che cercano un’opportunità per il loro futuro. Saremo costretti a fare una selezione anche in questa edizione, ma vogliono rivolgermi a tutti in questo momento, non smettete mai di cercare la vostra strada”.

La scadenza di presentazione delle domande è 24 luglio 2023

Fonte: Ufficio Stampa