Per l'Use Computer Gross ultima trasferta stagionale

Con il campionato che in coda ha ormai emesso i suoi verdetti, l’Use Computer Gross si prepara ad affrontare l’ultima trasferta della stagione. Domenica alle 18 (arbitri Di Luzio di Cernusco sul Naviglio e Fusari di San Martino Siccomario) la squadra di coach Valentino sarà di scena a Cesena per una gara che, anche per i padroni di casa, non ha alcun interesse di classifica. “E’ l’ultima partita esterna di questa stagione – spiega il coach – e, anche se non abbiamo più niente da chiedere al campionato, dobbiamo comunque onorare maglia ed impegno. Cesena è da diverso tempo che gioca senza obiettivi di classifica ma, nonostante questo, ha fatto partite di grande energia e motivazione provando a finire con le migliori prestazioni possibili l'anno. Sono certo che anche stavolta sarà così e quindi anche noi andiamo per giocarci la nostra partita”. “Per quanto ci riguarda, come avevo detto anche dopo le vittorie arrivate, abbiamo lavorato indipendentemente dal fare o no lo spareggio ma pensando partita dopo partita e quindi andremo a giocare azzerando più possibile i pensieri esterni e concentrandoci su noi stessi per dare comunque valore all'impegno ed al sudore che è stato messo giornalmente da inizio stagione. Credo che, da questo punto di vista, i ragazzi abbiano fatto in piano la loro parte e sicuramente anche a Cesena sapranno onorare la maglia”.

Fonte: Ufficio Stampa