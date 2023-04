Vinci, il 30 aprile torna “Viale in festa': mercato, artigianato, auto e moto d'epoca

Torna “Viale in festa”, l’evento organizzato ogni anno dall’amministrazione comunale, da Confesercenti Empoli e da Anva. L’appuntamento è per domenica 30 aprile dalle 8 alle 20.

Previsto un mercato con oltre settanta banchi, spazi per l’artigianato locale e anche spettacoli per intrattenere i più piccoli.

Una delle caratteristiche di “Viale in festa” sarà l'esposizione di auto e moto d'epoca in omaggio alle Mille Miglia – la storica corsa passerà proprio da Vinci il prossimo 15 giugno – e alla Taranto-Milano, la gara d'epoca per le moto che toccherà anche Vinci a settembre. Quella di domenica sarà una doppia anticipazione dei due eventi estivi.

“Per noi è una grande soddisfazione poter organizzare questo evento – sottolinea l'assessore alle Attività produttive del Comune di Vinci Paolo Frese -. 'Viale in festa' segna l'apertura della stagione estiva e prevede occasioni di svago per tutti: dal mercato alla spettacolare esposizione di auto e moto d'epoca. Siamo convinti che Vinci risponderà, come sempre, con grande entusiasmo e partecipazione”.

“Una città è viva se sono vive le sue attività commerciali - dice il responsabile di Confesercenti Empolese-Valdelsa Gianluca D'Alessio -. In questo senso ‘Viale in festa’ è un esempio virtuoso di collaborazione tra amministrazione pubblica e commercianti del territorio, e noi siamo contenti che l’evento venga replicato anche quest’anno”.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Vinci