A Pontassieve la prima "Piscina Accessibile" nella Città Metropolitana

E’ stata inaugurata la nuova palazzina servizi del progetto di comunità Piscina Accessibile della Fondazione Federico Fagioli Onlus; l’intervento per rendere la piscina comunale, la prima piscina della salute pubblica, ancora più un luogo inclusivo, altamente qualificato nell’accoglienza e nella riabilitazione, grazie ad una serie di lavori che rispondono alle esigenze di persone con disabilità gravi e gravissime.

Il nuovo blocco servizi ospita due spogliatoi e uno spazio per gli operatori ed è accessibile direttamente dal parcheggio con un passaggio diretto alla piscina coperta, attraverso un tunnel vetrato.

Gli spogliatoi esistenti nella piscina consentivano già l’accesso alle persone con disabilità con tutte le condizioni e gli accorgimenti necessari a questa finalità, ma il progetto Piscina Accessibile è diretto ad andare oltre e ad aumentare le attuali prestazioni. Oltre ai lavori completati, è stata presentata, la seconda fase dell’intero intervento che si completerà, in futuro, con la realizzazione di una vasca terapeutica per lo svolgimento di attività di riabilitazione.

La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, con la presenza del Presidente delle Regione Toscana, Eugenio Giani, che nell’occasione ha avuto modo di sottolineare “l'importante sinergia tra le amministrazioni locali e la rete sociale ed associativa, va riconosciuta l'importanza di come gli impianti natatori debbano essere strutture adeguate e accessibili a tutti.

Questa nuova struttura va oltre l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma che per la sua natura e per quello che in futuro diventerà rappresenta un “impianto guida” per l'intera regione Toscana.

Insieme al Presidente sono intervenuti anche l’assessora Regionale Serena Spinelli, il consigliere regionale Cristiano Benucci, Nicola Armentano, consigliere Città Metropolitana di Firenze e Sara Biagi, Vicepresidente della Fondazione “Un Cuore si scioglie”, oltre che di Massimo Fagioli e Moreno Tozzi, rispettivamente presidente e Vice Presidente della Fondazione Federico Fagioli Onlus, e la consiglierametropolitana Cecilia Cappelletti.

Con la Fondazione Fagioli – hanno ribadito la Sindaca Monica Marini e il Vice Sindaco di Pontassieve Carlo Boni - abbiamo deciso di lanciarci in un'impresa, quando siamo partiti sembrava una montagna da scalare, ma piano piano l'entusiasmo delle persone ci ha convinto che potevamo farcela. È nato così il progetto di comunità, incredibile ed emozionante essere qua ad inaugurare questo spogliatoio e pensare che grazie al bando vinto della Regione Toscana realizzeremo a breve anche la vasca terapeutica.

È veramente una soddisfazione pensare che la nostra piscina potrà accogliere le cure di Federico e di tutti i ragazzi che hanno disabilità motorie gravi e gravissima. Grazie alla Fondazione che ha pensato a questo progetto e per prima ci ha creduto e lo ha sostenuto. Grazie a Pontassieve per essersi mostrata ancora una volta solidale e comunità coesa.

Nicola Armentano, per la Metrocittà Firenze, auspica che "la piscina della salute possa essere la prima di molte di queste realtà ad unire il bisogno motorio al benessere fisico per fare dell'attività motoria uno strumento sempre più accessibile a tutti. Questo modello di project financing solidale apporta alla comunità benefici incommensurabili".

Il progetto “Piscina accessibile” rappresenta per Pontassieve una sfida solidale, lanciata dalla Fondazione Fagioli insieme all’Amministrazione, che ha raccolto la partecipazione e il contributo di tutta la comunità. Con il fine di sostenere il progetto è nato anche il progetto popolare “Station Road” che, ruotando attorno alla realizzazione e alle proiezioni dell'omonimo film corale, ha raccolto 40.000 euro, buona parte dei fondi per l’intervento, integrati da circa 140.000 che l’amministrazione ha destinato dal bilancio comunale.

Un progetto, quindi, che parte da lontano e che, negli anni, ha ricevuto il sostegno di molte aziende del territorio ed è stato al centro, tra l’altro, anche di una campagna di crowdfunding della Fondazione “Un Cuore si scoglie”, grazie lla quale sono stati raccolti circa 16.000 euro destinati alle attrezzature dei nuovi spogliatoi.

La seconda fase, relativa alla vasca terapeutica, sarà invece finanziata da Regione Toscana e dal Comune di Pontassieve per un totale di oltre 600.000 euro.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa