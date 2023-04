Venerdì 5 maggio, la data da segnare in rosso sul calendario. A partire dalle 20.30, al PalaBetti, al via la grande festa per celebrare il ritorno dell’Abc Castelfiorentino in serie B a distanza di 9 anni. Oltre ai protagonisti di questa splendida avventura, saranno presenti squadre, famiglie, tifosi, sponsor e tutti coloro che vorranno rivivere insieme a noi questa meravigliosa stagione.

Fonte: Abc Castelfiorentino