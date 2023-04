Accoltellati due fratelli fuori dal fast food a Firenze

Due fratelli marocchini di 23 e 25 anni ono stati accoltellati nei pressi del ristorante McDonald's di piazza Stazione a Firenze nella tarda serata di ieri. I carabinieri del Norm e della stazione SMN sono intervenuti e hanno ricostruito la dinamica. L'aggressore li ha colpiti uno al collo e l'altro alla schiena. Il primo è stato sottoposto a intervento chirurgico, con prognosi riservata, l'altro non è in pericolo di vita. Dopo l'accoltellamento, l'ignoto è fuggito a piedi. I carabinieri stanno esaminando i filmati di videosorveglianza e altre testimonianze per risalire all'identità del fuggitivo.