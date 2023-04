Asfaltatura in via San Pantaleo a Vinci, divieto di transito temporaneo

Il Comune di Vinci ha emanato un'ordinanza che dispone l'istituzione temporanea di divieto di transito in via San Pantaleo, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Cerretana e il cimitero di San Pantaleo: il divieto sarà valido dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30, dal 2 al 5 maggio.

I tratti interessati dall'ordinanza, resa necessaria da lavori di asfaltatura, saranno presidiati da movieri, muniti di vestiario ad alta visibilità in modo da controllarne il rispetto: le limitazioni non riguardano mezzi di urgenza, emergenza e soccorso e i veicoli della ditta incaricata di svolgere il servizio di manutenzione.

“Il provvedimento è reso necessario a causa di un cantiere che sarà presente in quel tratto di strada, dal 2 al 5 maggio – si spiega dal Comune di Vinci -. Invitiamo pertanto tutti a portare pazienza e a rispettare l'ordinanza. In tre giorni tutto tornerà alla normalità”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa