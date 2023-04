Banda della 'marmotta' fallisce tentativo di esplosione di un bancomat a Pisa

Fallito tentativo di esplosione di uno sportello bancomat alle Poste di via delle Lenze a Pisa. Alle 2.30 di questa notte le volanti della questura sono giunte sul posto e hanno trovato l'esplosivo, la cosiddetta marmotta, che sarebbe dovuta rimanere collegata a un'innesco per far saltare in aria l'Atm e rubare i contanti.

L'area è stata delimitata con l'aiuto dei vigili del fuoco per l'arrivo degli artificieri della polizia di Livorno, che hanno messo in sicurezza l'area.

Dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno, l’ordigno è stato fatto brillare in un luogo idoneo lontano dal centro abitato. Indagini in corso a cura della Sezione Reati contro il patrimonio della Squadra Mobile della Questura.