Bando alla Rsa Del Campana-Guazzesi, le opposizioni: "Peggiorano condizioni per 5 dipendenti"

Alla rsa Del Campana-Guazzesi è stata attivata una gara per l'affidamento dei servizio socio-sanitari e generali, dopo la nomina del commissario Paolo Profeti per riportare i conti in ordine all'interno della struttura di San Miniato. Il cambio di gestione viene criticato dalle opposizioni in Consiglio comunale, considerando a rischio la valenza pubblica dell'azienda e soprattutto causa di peggioramento delle condizioni di 5 persone assunte, che per il cambio di contratto nazionale prospettato, potrebbe portare una riduzione di stipendio e di diritti acquisiti. Nell'interrogazione presentata dai gruppi CambiaMenti, Lega, Forza Italia e Italia Viva si chiede se questa misura è inevitabile e se porti realmente un risparmio "capace di controbilanciare l'inevitabile scadimento della qualità dei servizi" e quali saranno le prossime mosse del sindaco Simone Giglioli, fautore di questo cambio di rotta commissariale.