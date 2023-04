Calcio, Cristiani non è più allenatore del Castelfiorentino United FBC

Il Castelfiorentino United FBC comunica che Enrico Cristiani non sarà alla guida tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2023/2024.

Oltre al doveroso ringraziamento per il proficuo lavoro svolto nell'ultima stagione, la società augura a Mister Cristiani le migliori fortune per il proprio futuro calcistico. Con l'occasione la società comunica che a breve verrà trasmesso il nuovo organigramma tecnico societario per la prossima stagione sportiva.

Fonte: Ufficio Stampa