Calcio femminile, Roma campione d'Italia. Trionfo per due ex Empoli

La Roma femminile è campione d'Italia. Dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina nella quartultima giornata di Serie A, le giallorosse hanno matematicamente raggiunto la certezza del tricolore.

Si tratta del primo scudetto per la Roma, nata nel 2018, e c'è pure un po' di Empoli in questo trionfo: della rosa giallorossa, infatti, fanno parte Norma Cinotti (centrocampista) e Lucia Di Guglielmo (difensore), entrambe ex giocatrici azzurre.