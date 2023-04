Cannavacciuolo in missione a Colle Val D'Elsa per "salvare" Gimmy Gio

Antonino Cannavacciuolo arriva in Toscana. Il protagonista di “Cucine da incubo”, domenica 30 aprile alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, sarà nel ristorante Gimmy Giò di Colle Val D'Elsa.

Nel nuovo episodio dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, Cannavacciuolo cercherà di dare nuovo lustro a un ristorante dalla gestione storica, ma ormai considerato troppo datato e incapace di proporre novità. Lo chef, dunque, sarà chiamato sia a far ritrovare grinta ed entusiasmo ai componenti dello staff del Gimmy Giò, che a svecchiare tutto il locale.