Covid, l'ospedale di Siena mantiene l'obbligo di mascherine per lavoratori e visitatori

In merito alle novità introdotte dal Ministero della Salute con l’ordinanza dello scorso 28 aprile sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e l’effettuazione dei tamponi Covid-19 in relazione all’accesso alle strutture sanitarie, viste anche le successive indicazioni regionali, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese ha deciso di mantenere l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie all’interno del Pronto Soccorso, dei reparti di degenza e di tutte le aree sanitarie – assistenziali, comprese le sale di attesa dell'ospedale Santa Maria alle Scotte.

"Preferiamo tenere un atteggiamento prudenziale e di attenzione nei confronti della situazione pandemica – spiega la direttrice sanitaria, Francesca De Marco – per continuare a mantenere in sicurezza l’ospedale. Infatti, anche in merito all’esecuzione del tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2, confermiamo le disposizioni attualmente in essere, almeno fino a quando i contagi non diminuiranno in modo significativo. Per quanto riguarda invece le aree non assistenziali all’interno dell’ospedale, sarà possibile non indossare le mascherine".

