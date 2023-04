Festa dell'Europa, il ministro Tajani alla seduta solenne del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Toscana si riunisce giovedì 4 maggio, alle 12, in seduta solenne in occasione della Festa dell’Europa. Aprirà la seduta l’intervento del presidente dell’Assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo, seguiranno i saluti del presidente della commissione Politiche europee e relazioni internazionali Francesco Gazzetti e del vicepresidente della commissione Giovanni Galli. Dopo l’intervento del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani sono previste le conclusioni del presidente della Giunta regionale Eugenio Giani.

Il presidente Mazzeo, nel ringraziare la commissione Europa per il lavoro svolto e il vicepremier e ministro degli esteri Tajani per aver accettato l'invito, spiega che "celebrare la festa dell'Europa con il Consiglio regionale in seduta solenne è la dimostrazione che la nostra Toscana crede nel sogno europeo, quel sogno di David Sassoli dell'Europa della speranza, di cui noi vogliamo raccogliere l'eredità ".

Come gli scorsi anni, su richiesta del presidente Mazzeo e del presidente Gazzetti condivisa da tutta la commissione Europa, è stato chiesto a tutti i Comuni di illuminare di blu, nella giornata del 9 maggio, i municipi o i principali monumenti del territorio.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa