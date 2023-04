Finto avvocato truffa anziana: via con soldi e gioielli

Raggiro ai danni di una donna di 86 anni, residente a Firenze nel quartiere dell'Isolotto, da parte di un finto avvocato.

Il legale fasullo avrebbe bussato intorno alle 17 alla porta dell'anziana e le avrebbe riferito che la figlia, dopo essere rimasta coinvolta in un fantomatico incidente stradale, era stata trattenuta al comando dei carabinieri e occorreva del denaro per evitarle la denuncia. L’anziana è stata convinta dalle parole dell’uomo, che avrebbe addirittura inscenato una telefonata alla presunta figlia per avvalorare la sua storia, e gli ha consegnato i gioielli e 200 euro. Solo dopo aver chiamato la figlia l’86enne ha scoperto di essere stata truffata.