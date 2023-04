Funerali Barbara Capovani, serrande abbassate dai commercianti in segno di lutto

Il mondo del commercio cittadino si unisce al dolore dell'intera comunità pisana per l'efferato omicidio della dottoressa Barbara Capovani con un invito congiunto di Confcommercio Pisa e Confesercenti Toscana Nord a partecipare al lutto cittadino proclamato dal Sindaco Michele Conti per la giornata di domenica 30 aprile.

Le associazioni di categoria per il tramite dei Presidenti Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi e di Confesercenti Toscana Nord area pisana Luigi Micheletti si rivolgono a tutti i commercianti cittadini affinché partecipino al cordoglio cittadino in occasione del saluto istituzionale alla dottoressa Capovani, previsto per le ore 16 al Palazzo della Sapienza.

"Ci rivolgiamo ai nostri colleghi commercianti" affermano i Presidenti Maestri Accesi e Micheletti "invitando tutti alle 16 a spegnere le luci ed abbassare le saracinesche per cinque minuti in segno di lutto. Si tratta" proseguono i due Presidenti "di un gesto simbolico per partecipare all'immenso dolore che ha colpito la famiglia della dottoressa Capovani, la comunità medico-scientifica e l'intera città di Pisa, ma anche un invito alla riflessione da parte di tutte le istituzioni e della società civile per evitare che una simile tragedia possa ripetersi in futuro."

Fonte: Ufficio stampa