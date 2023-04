Furti in un ristorante e in un chiosco di Firenze

Raid in un ristorante di Firenze, in viale Europa. I ladri si sono introdotti nel locale infrangendo il vetro di una finestra e hanno portato via il fondo cassa di 500 euro e palmari del valore di 1.600 euro. Furto anche al chiosco in piazza Vittorio Veneto alle Cascine: i malviventi avrebbero divelto uno dei bandoni della struttura portando via 3 casse di Redbull, 2 bottiglie di whisky, una cassa acustica e trenta euro dalla cassa. Sarà compito della polizia condurre le indagini.