Giovanisì in tour al 'Fermi' di Pontedera, obiettivo lavoro e formazione

Il camper di ‘Giovanisì in tour’, nel suo viaggio che sta toccando le scuole superiori di tutte le province toscane, ha fatto tappa stamani all'Istituto Tecnico Fermi di Pontedera. L’obiettivo è fornire strumenti e informazioni utili per orientarsi nel mondo del lavoro, della formazione e dell’imprenditoria. All’incontro di oggi hanno partecipato Alessandra Nardini, assessora regionale a istruzione e formazione, Alessandra Nardini e Bernard Dika, portavoce del presidente Eugenio Giani. Ad accoglierli il preside dell’Istituto Luigi Vittipaldi, che ha espresso la sua soddisfazione per la scelta del Fermi come tappa del tour a Pontedera.

“Un tour molto importante - sottolinea Nardini - che vuole raccontare a ragazze e ragazzi, studentesse e studenti, le tante occasioni di crescita che il nostro territorio offre. Anche quella di oggi una mattinata interessante per stimolare chi vi partecipa a collegarsi al sito di Giovanisì e scoprire le tantissime opportunità che ogni anno cerchiamo di garantire e anche di migliorare”.

“Portare la Regione fuori dalle proprie mura - spiega Dika - per far conoscere ai giovani le opportunità concrete di studio e lavoro che offriamo con Giovanisì è un dovere e con questo tour lo facciamo con più interazioni, rendendo protagonisti e non spettatori gli studenti”.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa