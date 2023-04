Il Bilancio Sociale della Misericordia di Montaione

Quasi 1000 servizi nel 2022, tra ambulanza, auto e mezzo attrezzato. Trasporti sanitari d’emergenza e ordinari con due mezzi di soccorso, servizi sociosanitari e servizi alla comunità con 3 auto e 1 mezzo attrezzato, oltre a tante attività tra corsi di formazione e di promozione del volontariato ed iniziative al servizio della comunità. 95.000 euro i costi a fronte di 85.000 euro di entrate nel corso dell’anno.

Nel 2022 è stato inaugurato il primo lotto della nuova sede, al piano terra di Via Roma, che comprende la sala dei Volontari e l’ufficio (segreteria, amministrazione) che è anche un punto di accoglienza per la comunità per necessità relative al disbrigo di pratiche on line, internet (punto di assistenza informatica e digitale) ed è stato fatto il restauro del primo piano della sede di Via Roma con la sala grande come sala riunioni del Consiglio e sala per i corsi e un ufficio.

A marzo 2023 sono terminati i lavori del secondo lotto (piano terra) che comprende una sala grande polivalente per: riunioni, corsi, pranzi/cene e letti a scomparsa per i turni notturni e una cucina semiprofessionale.

Nei nuovi locali hanno già preso il via i corsi di supporto scolastico e corsi di teatro per bambini e di scacchi per bambini e adulti.

Domenica 7 maggio è prevista l’assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio alle ore 9.30. Alle 11.30 la S. Messa nella chiesa parrocchiale, alle 12.30 l’inaugurazione del secondo lotto della nuova sede, a seguire il pranzo dei volontari nei nuovi locali.

E’ in corso la distribuzione alla popolazione dell’opuscolo del bilancio sociale, con le attività, i servizi e la parte economica. Il bilancio sociale è un importante strumento di comunicazione interna ed esterna dell’associazione che la nostra Confraternita adotta da diversi anni.

Sono iniziati i lavori per il terzo lotto (Piano Via Chiarenti) dove sorgerà un locale ambulatorio medico/infermieristico, con annesso sala d'aspetto e servizi igienici e una sala polivalente. Nella parte posteriore, magazzino, archivio e locali tecnici. L’inaugurazione del terzo lotto è prevista in occasione della Festa della Misericordia del 10 settembre 2023.

La Misericordia di Montaione sarà sempre vicina a chi si trova nella difficoltà e nel dolore.

Fonte: Misericordia di Montaione - Ufficio Stampa