Il Palazzo consiliare di Tavarnelle rinasce nel segno della cultura

Si tratta di un intervento finalizzato alla conservazione del bene architettonico e al restauro di un edificio che risponda alle esigenze contemporanee del territorio.

"Il recupero del palazzo - spiega il sindaco David Baroncelli - si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del centro storico di Tavarnelle Val di Pesa e del Chianti fiorentino, un territorio che ha un elevato potere di attrazione culturale e turistica per il quale è fondamentale disporre di spazi destinati ad ospitare occasioni di approfondimento, informazione e promozione". "Mantenere e valorizzare la funzione monumentale del palazzo - continua il sindaco - significa lavorare architettonicamente perché l'edificio continui a far parte integrante della vita del territorio".

La facciata e la torre quadrangolare della struttura, realizzata nei primi decenni del secolo scorso, tra il 1928 e il 1929, sono state restaurate dopo la seconda guerra mondiale. L’ultima ristrutturazione risale al 1945 e fu ad opera dell'amministrazione comunale di Tavarnelle in Val di Pesa che, già dal marzo di quell’anno, vi insediò i propri uffici comunali, non potendo più disporre della propria sede, distrutta dai bombardamenti. Il piano terreno è caratterizzato da alcune stanze con soffitti a cassettone in legno. Al piano superiore vi è un’ampia sala con soffitti a cassettone. L'ultimo piano dà accesso all'interno della torre. L’edificio, che apparteneva all’Agenzia demaniale, è stato trasferito al Comune nel 2021 su richiesta del sindaco David Baroncelli, a fronte di un programma di valorizzazione di interesse collettivo.

“Siamo fieri di quest’opera, una delle operazioni più rilevanti del mandato – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fontani - biblioteca e sala di rappresentanza istituzionale confluiranno in unico edificio nel cuore di Tavarnelle, il Palazzo rinnovato offrirà molteplici occasioni per la valorizzazione delle realtà culturali locali e sarà caratterizzato da un percorso museale di visita, arricchito dalla creazione di un punto belvedere sulla torretta collocata al piano più alto dell’edificio”. Il progetto si compone di diversi interventi che spaziano dall’adeguamento sismico della struttura pubblica al rifacimento dei solai, del manto di copertura, dalla realizzazione degli impianti alla ristrutturazione di tutti gli interni e alla fornitura di nuovi arredi.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa