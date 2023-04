Incendio in un palazzo di Livorno: tre intossicati

Paura a Livorno, nella scorsa notte, quando è scoppiato un incendio nei sotterranei di un palazzo di quattro piani in via Mastacchi. Tre persone con sintomi da intossicazione da fumo sono state portate a scopo precauzionale al pronto soccorso, mentre l’immobile è stato evacuato. Dalle prime ricostruzione, l'incendio sarebbe scaturito dal corto circuito di un quadro elettrico. I residenti nel palazzo sono stati ospitati dalla protezione civile, nella struttura di via dell'Artigianato.