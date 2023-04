È partita a Firenze, da Porta Romana, la manifestazione di protesta contro “la legge antirave". Al momento circa tremila persone sarebbero al seguito del corteo autorizzato, che proseguirà nel centro storico, passando da via Romana, piazza Pitti, via de' Bardi, lungarno Serristori e piazza Poggi, per concludersi a piazzale Michelangelo