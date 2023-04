Il Movimento Shalom precisa: "Non siamo la comunità di Brescia dell'inchiesta di Fanpage"

In seguito a diverse segnalazioni ci troviamo costretti a precisare che la nostra associazione Movimento Shalom odv, è un ente assolutamente diverso dalla “comunità Shalom” di Brescia, negli ultimi giorni al centro di un’inchiesta giornalistica di Fanpage, ripresa anche da media e tv nazionali. Trattasi di un caso di parziale omonimia.

Non esprimiamo posizione sull’inchiesta poiché non siamo a conoscenza dei fatti. Precisiamo che in 50 anni di vita non ci siamo mai occupati di centri di recupero per tossicodipendenti, da sempre operiamo per la prevenzione e la formazione a livello nazionale e internazionale.