Municipale in centro a Firenze, rafforzata presenza contro i venditori abusivi

Un potenziamento della presenza della polizia municipale in centro storico a Firenze, sia con gli agenti in borghese dell’antidegrado che con quelli in divisa, per contrastare l’abusivismo commerciale.

La polizia Municipale ha potenziato i servizi mettendo in campo personale aggiuntivo per controlli mirati al contrasto dell’abusivismo commerciale in particolare nel Quadrilatero Romano, compresa la zona piazza del Duomo, Ponte Vecchio e via Ricasoli.

“La ripresa del turismo e l’affluenza di persone in città ha fatto registrare un ritorno dei venditori abusivi in centro” ha detto l’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese.

“La nostra polizia municipale è impegnata su questo fronte da tempo, tanto che dall’inizio dell’anno sono già stati fatti 500 servizi mirati e sequestrati oltre 10mila pezzi. Continueremo a vigilare potenziando ancora i servizi nelle zone più critiche, anche in vista del ponte del 1 maggio

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa