Muore 50enne investita nell'Aretino, trovato il pirata della strada

Soccorsi vani per una 50enne investita questa mattina nell'Aretino. Siamo a Castelfranco Piandiscò, in località Vaggio. Il fatto è accaduto poco prima delle 10. Il pirata della strada non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Chiamato anche l'elisoccorso Pegaso a intervenire, assieme all'ambulanza e all'automedica giunta sul posto, ma non c'è stato niente da fare. Indagano i carabinieri sul responsabile del gesto. L'investitore è stato rintracciato e portato in caserma dai carabinieri. In base alla ricostruzione la donna era uscita di casa con il compagno per portare a spasso i loro due cani.