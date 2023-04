Ancora un incidente sul lavoro nel Senese, a pochi giorni da quello mortale avvenuto a San Gimignano. Questa mattina un operaio 35enne è rimasto ferito a Siena, in piazza Gramsci. Per cause ancora da accertare, l’uomo è caduto da un’impalcatura ed è stato trasportato all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena in codice giallo. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.