Scompare a soli 5 anni, comunità in lutto per il piccolo Pietro

Si terranno alle 15, nella chiesa di piazza di Bonistallo a Poggio a Caiano, i funerali di Pietro Desii, che a soli 5 anni per una grave malattia è scomparso, non senza lottare sostenuto dall'affetto della sua famiglia e dei tanti che lo hanno supportato.

Tra questi anche il sindaco Francesco Puggelli, medico dell'ospedale pediatrico Meyer, che con parole di vero affetto e dolcezza lo ha ricordato su Facebook: "Avremmo voluto che questo momento non arrivasse mai. Abbiamo lottato, pregato e sperato con te e per te. Pochi giorni fa ti abbiamo detto “ti vogliamo tutti bene” e tu con un filo di voce ci hai risposto “questo lo so”. Questa è l’unica consolazione che rimane in questo momento di grande vuoto: sapere che hai sentito, in ogni momento, l’amore di tutta la tua comunità. Questo amore, quello di Poggio a Caiano, continuerà a sostenere la tua famiglia. Tu dal cielo dove ora sei insieme agli angeli, veglia sui tuoi genitori, la tua sorella e su tutti i bambini che continuano a lottare contro la malattia. Ti vogliamo bene Pietro!"

Come riporta la stampa locale, solo due settimane fa la parrocchia della famiglia Desii aveva organizzato un momento di preghiera collettiva. Purtroppo la malattia è stata più tenace. La famiglia ha chiesto non fiori ma donazioni all'associazione Insieme a Giò, in nome di una piccola di Scandicci che è scomparsa a causa dello stesso tumore.

La coalizione di centrosinistra a sostegno del sindaco uscente Puggelli ha deciso di sospendere il calendario elettorale in segno di lutto.