Play-off A2, i Lupi devono vincere contro Vibo Valentia per andare avanti

Kemas Lamipel S. Croce e Tonno Callipo Vibo Valentia si sfideranno questa domenica pomeriggio, alle ore 18.00, per gara 2 della semifinale playoff di A2 Credem Banca. Dopo la sconfitta di mercoledì in Calabria, i biancorossi hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria, con qualsiasi punteggio. Un risultato positivo rimanderebbe il verdetto a gara 3, in programma mercoledì 3 maggio ancora al Pala Maiata di Vibo Valentia. Una sconfitta interna, al contrario, chiuderebbe i giochi e promuoverebbe la Tonno Callipo in finale, archiviando la stagione di S. Croce. Posta in palio altissima, dunque, e gara che richiamerà una cornice di pubblico imponente. Nell’altra semifinale, Bergamo proverà a ribaltare l’1-0 nella serie; a Cantù, mercoledì, è stata battaglia, con i brianzoli avanti al tie-break sulla Agnelli Tipiesse.

E’ un momento delicatissimo e al tempo stesso affascinante. A Vibo Valentia la Kemas Lamipel ha lottato a testa alta, senza riuscire a conquistare nessun set ma impegnando severamente gli avversari, in particolar modo nel secondo parziale, deciso in pratica da due servizi, sul punteggio di 22-22. Coach Bulleri si è presentato in Calabria senza Andrea Truocchio, centrale titolare, schierando in sua vece il giovane Mirco Compagnoni, che si è ben disimpegnato. Truocchio è sulla via del recupero, ma le riserve sul suo impiego saranno sciolte soltanto alla vigilia. Una sfida nella sfida sarà quella tra i due palleggiatori, Coscione e Orduna, e tra gli opposti, Motzo e Buchegger. Tutti hanno girato a mille, mercoledì, anche se la palma da MVP è andata al bomber austriaco.

La Tonno Callipo, oltre alla citata diagonale, si schiererà con gli altri cinque “pezzi da novanta” che compongono il proprio starting-six: al centro giostreranno Davide Candellaro e Alessandro Tondo, in banda Nikola Mijailovic e Jernej Terpin, come libero scenderà in campo Domenico Cavaccini. Una grande squadra allenata da un grande tecnico, Cezar Douglas, indimenticato condottiero dei Lupi nella passata stagione e nel 2019-20.

Arbitreranno: Luca Grassia e Beatrice Cruccolini

DICHIARAZIONI:

Michele Bulleri (1^ All.): “La partita di Vibo ci ha lasciato con l’amaro in bocca, ma sappiamo che abbiamo i mezzi per alzare ulteriormente l’asticella del nostro gioco, e quindi ci proveremo”. L’allenatore biancorosso si è presentato all’appuntamento accompagnato da Davide Giovannetti e Gioele Favaro, atleti della prima squadra che in questa annata, complice la giovane età, non hanno trovato molto spazio: “Se ad oggi ci viene riconosciuto un certo carattere e una grinta fuori dal comune, è perché ci alleniamo così, tutti i giorni, e quindi secondo me è giusto riconoscere chi mette sempre tutto negli allenamenti e poi ha meno visibilità rispetto ai titolari. E’ corretto che vengano sottolineati determinati aspetti, altrimenti perdiamo il senso del gioco di squadra. Le prestazioni vengono costruite in allenamento, quel che vediamo in partita è soltanto la punta dell’iceberg”.

Davide Giovannetti (palleggiatore): “Sicuramente dal punto di vista personale mi sento cresciuto, grazie a tutti gli allenamenti che ho svolto quest’anno e ai gettoni di presenza in serie B, dove abbiamo fatto un bel campionato, chiudendo terzi. Con una squadra giovane non è mai facile”.

Gioele Favaro (schiacciatore): “La stanchezza c’è, a fine stagione, soprattutto per noi che facciamo doppio campionato e doppi allenamenti. Anche sabato mattina prima della gara (di serie B a Livorno) abbiamo allenamento, e il peso si sente. Però è quello che siamo venuti a fare, qui, questa stagione; come giovani dobbiamo spingere e dare una mano in serie A pensando al nostro campionato in B, ed è quello che abbiamo fatto”.

TV: La gara sarà visibile, a pagamento, con lo streaming di Volleyball TV.

Un’ampia sintesi della gara sarà trasmessa su Teletruria, canale 16 del digitale terrestre per la Toscana, canale 88 per l’Umbria. Appuntamento: ogni lunedì alle ore 22.30 e il martedì alle ore 15.30. Info e contatti: www.teletruria.it

ROSTER:

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: 1 Gabbriellini Lorenzo L, 2 Coscione Manuel P, 3 Favaro Gioele S, 5 Motzo Matheus S, 6 Caproni Lorenzo C, 7 Colli Leonardo S, 8 Maiocchi Matteo S, 10 Vigil Gonzalez Alejandro C, 11 Compagnoni Mirco C, 12 Arguelles Sanchez David O, 13 Hanzic Tino S, 15 Loreti Luca L, 16 Morgese Davide L, 17 Giovannetti Davide P, 18 Truocchio Alessandro C.

TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA: 1 Mijailovic Nikola S, 2 Candellaro Davide C, 3 Cavaccini Domenico L, 5 Orduna Santiago P, 6 Carta Leonardo L, 7 Tondo Alessandro C, 8 Piazza Lorenzo P, 9 Balestra Cosimo C, 11 Tallone Alessio S, 12 Terpin Jernej S, 13 Lucconi Manuele S, 14 Belluomo Marco C, 15 Fedrizzi Michele S, 17 Buchegger Paul O.

LA GIORNATA (Semifinale Playoff Gara-2)

Kemas Lamipel S. Croce-Tonno Callipo Vibo Valentia

Agnelli Tipiesse Bergamo-Pool Libertas Cantù

