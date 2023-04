Leggerezza, profondità, talento, musica e parole. Una stupenda chiacchierata tra amici, non una cerimonia incravattata e formale, questo è stata la consegna del premio Lucca Classica 2023 a Valentina Cenni e Stefano Bollani.

Questo pomeriggio nella sala del Capitolo del Real Collegio, il presidente dell’Associazione Musicale Lucchese Marco Cattani, il direttore artistico Simone Soldati e il sindaco Mario Pardini hanno insignito i due artisti del premio legato al Lucca Classica Music Festival, manifestazione in corso in questi giorni in città.

Nella motivazione si legge: "Per la meravigliosa leggerezza e la consapevole profondità con cui fanno divulgazione e trasmettono conoscenza e passione per la musica, forti della loro formazione e delle loro esperienze artistiche". E nel ringraziare per il premio, Bollani e Cenni hanno voluto ribadire che proprio l’equilibrio tra leggerezza e profondità è uno dei punti di riferimento del loro lavoro per “Via dei matti n.0”. La coppia ha poi dialogato con Sandro Cappelletto ricreando per i presenti l’atmosfera della celebre trasmissione andata in onda su Rai3.

I nomi di Bollani e Cenni vanno ad arricchire l’albo d’oro del premio Lucca Classica che comprende la compositrice Sofjia Gubaidulina, Leone d’oro alla carriera alla Biennale di Venezia, il soprano Raina Kabaivanska, l’étoile Eleonora Abbagnato, l’imprenditore e mecenate Brunello Cucinelli, il cardinale Gianfranco Ravasi, la direttrice generale del CERN di Ginevra Fabiola Gianotti, il direttore d’orchestra Antonio Pappano e il direttore d’orchestra Riccardo Chailly.

