Primo Maggio, 'chiusi per scelta' i punti vendita Unicoop Firenze

Tutti i punti vendita Unicoop Firenze resteranno chiusi lunedì 1 maggio 2023, Festa del lavoro.

La chiusura rientra nel quadro delle “chiusure per scelta” definite dalla cooperativa dal giugno 2017 nell’ambito di festività religiose e civili per “soddisfare i bisogni di soci e clienti senza forzare i consumi”, come recitava un manifesto delle cooperative emiliane degli anni Sessanta. Una scelta che mira a garantire feste in famiglia a clienti, soci e dipendenti della cooperativa cercando di tenere insieme etica ed impresa, valori cooperativi e sostenibilità economica.

Chiusi per scelta: quando

Unicoop Firenze. Chiusi per scelta nei giorni di

– Natale, 25 dicembre

– Santo Stefano, 26 dicembre

– 1° gennaio

– Epifania, 6 gennaio

– Pasqua

– Lunedì dell’Angelo

– Festa della Liberazione, 25 aprile

– Festa del Lavoro, 1° maggio

– Festa della Repubblica, 2 giugno

– Ferragosto, 15 agosto

Fonte: Informatore