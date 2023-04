Ruba timbro e ricette di un medico per avere l'ossicodone, denunciato 60enne

Nuovi reati contestati in merito a ricette falsificate per ottenere l'ossicodone, potente oppiaceo utilizzato per le cure palliative e paragonato per efficacia ai comuni stupefacenti. Un 60enne di Livorno è stato denunciato dai Nas di zona perché ritenuto preunto autore di ricette false, con timbro e firma di un medico specialista in neurochirurgia in servizio presso l'ospedale di Cisanello a Pisa. L’indagine ha consentito di recuperare anche altre 18 ricette bianche presentate tra i mesi gennaio e marzo in una farmacia di Livorno.