Savino Del Bene Volley mette nel mirino la finale scudetto

La Savino Del Bene Volley vuole scrivere una nuova pagina della sua storia, vuole raggiungere una finale scudetto mai giocata in nove anni di Serie A1.

Domenica 30 aprile a partire dalle 20.30 prenderà infatti il via Gara-2 di Semifinale. Sfida in programma all'Arena di Monza, dove le padrone di casa del Vero Volley ospiteranno la Savino Del Bene Volley.

Gara-2 può già essere decisiva per l'approdo alla Finale Scudetto, infatti se la Savino Del Bene Volley dovesse imporsi in questo secondo episodio della serie di Semifinale sarebbe automaticamente qualificata, senza bisogno di dover disputare Gara-3.

In caso dovesse essere la formazione lombarda ad imporsi in Gara-2, allora la serie di Semifinale si prolungherebbe fino alla Gara-3 in programma per mercoledì 3 maggio.

EX E PRECEDENTI

Tre giocatrici di Milano hanno indossato la maglia della Savino Del Bene Volley:

Magdalena Stysiak, schiacciatrice polacca classe 2000, che ha giocato per due stagioni nella Savino Del Bene Volley (2019-2021).

Letizia Camera, palleggiatrice classe '95, che ha vestito i colori della Savino Del Bene Volley per due campionati (2020-2022).

Jovana Stevanovic, centrale serba classe 1992, che ha militato nella Savino Del Bene Volley nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020.

Da ricordare che nello staff del Vero Volley Milano è presente l'assistente allenatore Simone Bendandi, tecnico che ha lavorato alla Savino Del Bene Volley tra il 2017 e il 2019.

Tra le fila della Savino Del Bene Volley è presente una sola giocatrice con un passato nelle fila del Vero Volley, si tratta di:

Isabella Di Iulio, palleggiatrice classe 1991, che nella stagione 2019-2020 ha giocato per la Saugella Monza.

Quello di questo fine settimana sarà il ventiduesimo confronto ufficiale tra la Savino Del Bene Volley e il Vero Volley Milano.

Il bilancio dei precedenti è ad oggi favorevole alla Savino Del Bene Volley, in grado di aggiudicarsi 12 vittorie contro le 9 imposizioni lombarde.

In questa stagione le due squadre si sono equamente divise le sfide disputate: in regular season il Vero Volley Milano ha vinto la sfida d'andata, imponendosi 3-2 in casa della Savino Del Bene Volley. La squadra di coach Barbolini si è però riscattata nella gara di ritorno, vinta per 3-2 in casa del Vero Volley Milano.

LE PAROLE DI COACH BARBOLINI

"Che differenze mi aspetto rispetto a Gara-1? Non so cosa potrà cambiare in Gara-2, perchè in questi appuntamenti è difficile cambiare, è possibile fare qualche accorgimento tattico, ma di più non puoi fare. Noi dobbiamo pensare a fare quello che sappiamo fare, in Gara-1 abbiamo giocato abbastanza bene, dobbiamo continuare a farlo: partendo dalla battuta e dalla difesa."

LE AVVERSARIE

La squadra allenata da coach Gaspari ha chiuso la regular season al terzo posto in classifica con 61 punti conquistati, un bottino maturato al termine di una stagione regolare da 20 vittorie e 6 sconfitte.

Il Vero Volley Milano ha esordito nei Play Off Scudetto aggiudicandosi la serie dei quarti di finale disputata contro la Trasporti Pesanti Casalmaggiore.

In questa annata 2022-2023 la squadra lombarda ha preso parte anche alla CEV Champions League e dopo essersi qualificata come prima forza del gruppo B è stata eliminata nel corso dei quarti di finale dalle campionesse europee in carica del VakıfBank Spor Kulübü.

In Coppa Italia invece la squadra di coach Gaspari, dopo aver eliminato la Trasporti Pesanti Casalmaggiore nei quarti di finale e il Volley Bergamo 1991 in semifinale, è stata sconfitta per 3-0 al termine della finale disputata contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano.

Il Vero Volley Milano affronterà la Savino Del Bene Volley con un 6+1 composto da Orro in regia, Thompson opposto, Stevanovic e Folie al centro, Larson e Sylla schiacciatrici e Parrocchiale libero.

IN TV

La partita tra Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandiccisarà visibile su

Rai Sport + HD, Sky Sport 1e previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa