Schiaffi e pugni ad anziana per portarle via la borsa

Ieri pomeriggio a Firenze, una donna di 80 anni è stata aggredita nell'androne di casa per portarle via la borsa. Lo scippatore avrebbe afferrato per le spalle l’anziana, però poi strattonarla e prenderla a schiaffi, facendola cadere per le scale del condominio nel quartiere di Rifredi. Tuttavia, l’80enne non ha mollato la presa. Le sue urla hanno messo in fuga il malvivente, nonostante l’uomo l’avesse anche colpita con un pugno una volta finita a terra. L’anziana è stata poi soccorsa dalla figlia, che nel frattempo stava parcheggiando l’auto, ed è stata portata all’ospedale, avendo riportato alcune contusioni.