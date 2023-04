Targa falsa sullo scooter non assicurato, dai controlli aveva anche la patente revocata

Tutto è iniziato dalla targa posticcia e si è concluso con oltre 5.000 euro di verbali. Il fatto risale a qualche giorno fa a Firenze. Una pattuglia del Reparto Comunità della Polizia Municipale ha fermato in lungarno Santa Rosa un uomo alla guida del ciclomotore. A insospettire gli agenti è stata proprio la targa del veicolo: i caratteri, infatti, apparivano diversi da quelli consueti. Il sospetto poi è stato confermato. La targa è risultata posticcia, riprodotta dalla stampa di una fotografia. Ma i guai per l’uomo non finiscono qui. Dai controlli è risultato alla guida con la patente revocata; inoltre il ciclomotore, non di sua proprietà, non era in regola con la copertura assicurativa e con la revisione statali. Per il conducente, un fiorentino di 50 anni, sono scattati sanzioni per oltre 5.000 euro e il mezzo è stato sequestrato.