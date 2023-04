Elezioni Montecatini Val di Cecina: 3 candidati dopo i 15 anni di Cerri

Elezioni Montecatini Val di Cecina: i candidati sindaco

Sandro Cerri non sarà più il sindaco di Montecatini Val di Cecina e il suo successore verrà decretato solo dopo il 14 e il 15 maggio, quando nel piccolo comune del Pisano (poco più di 900 votanti alle ultime elezioni) verrà deciso chi dei tre candidati sindaco sarà eletto. Cerri è stato eletto per ben 3 volte consecutive, possibilità offerta ai comuni sotto i 1.500 abitanti. Ma il 2023 sarà l'anno della svolta, per l'arrivo di nuovi contendenti. Vediamoli assieme.

Il 'Centrosinistra per il comune di Montecatini' è rappresentato da Nadia Giannelli. E' la lista della continuità con l'attuale amministrazione e la scelta di Giannelli arriva dopo lo strumento delle primarie. Per 5 voti Giannelli ha prevalso rispetto al vice sindaco uscente Alberto Fiorini.

L'ex insegnante dovrà vedersela con due uomini. I candidati sono Francesco Auriemma, per la lista civica Montecatini vede il futuro, svincolata da partiti, ed Emanuele Giovannini, per il centrodestra con l'apporto ufficializzato di Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Cinque anni fa fu un plebiscito per il sindaco uscente: Cerri ottenne l'88,53% contro il centrodestra unito di Marco Costanzi, unico sfidante fermatosi all'11,47%.