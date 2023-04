Empoli Pallavolo ancorata al secondo posto, non c'è partita a Magione

Nella trasferta di ieri in terra umbra la Timenet Empoli Pallavolo ha migliorato la sua performance rispetto al 3-2 del turno di andata sulla TMM Torneria Of Occhiali di Magione (Perugia), conquistando in un’ora e venti minuti di gioco una vittoria netta 0-3. Le empolesi hanno dovuto lottare per aggiudicarsi il primo set mentre la strada è stata decisamente in discesa nel parziale successivo. Le due formazioni sono tornate a darsi battaglia nel terzo set che a metà ha visto le giallonere smarcarsi per poi vincere in volata.

“Le trasferte, specialmente quelle lunghe come questa, non sono mai facili – commenta la centrale Federica Danti – comunque ci siamo organizzate bene e allenate a dovere per preparare l’incontro, portando a casa tre punti importanti per i play off. Ci aspettavamo, considerando anche la partita dell’andata, una squadra combattiva e infatti, ad eccezione del secondo set in cui hanno avuto un calo, ci hanno dato del filo da torcere facendo una buona prestazione. Le nostre avversarie si sono mostrate carenti in ricezione, noi forti in attacco e un po’ in tutti i fondamentali compreso il muro che è stato migliore del solito. Con la mente siamo già ai play off ma prima abbiamo davanti il match in casa contro la Ius Pallavolo che non sarà facile per cui dovremo fare del nostro meglio”.

La partenza non è delle migliori per la Timenet e coach Marco Dani infatti chiama il time out già sul 3-6. Il richiamo all’ordine funziona e, raggiunte le avversarie, le giallonere iniziano un duello punto su punto ritrovandosi a metà set in vantaggio 17-18 con il tecnico umbro Fabio Bovari che ferma il gioco. L’offensiva empolese non si arresta e marca le distanze 17-22 per poi chiudere 19-25.

Le magionesi appaiono spiazzate nel secondo set sin dalle prime battute subendo un distacco dal 2-7 fino al 2-12 con i vani tentativi del loro allenatore di spingerle ad una reazione. La Timenet avanza come uno schiacciasassi mietendo punti anche al servizio e surclassando le avversarie praticamente in tutti i fondamentali, tanto da afferrare una tranquilla vittoria con un eloquente 8-25.

Al terzo parziale le toscane partono ancora in vantaggio ma stavolta le magionesi non si lasciano distanziare di molto. L’infortunio alla caviglia alla palleggiatrice rossoblu Guarino causa un lungo stop al match, poi le sue compagne tornano a lottare arrivando alle spalle delle giallonere 15-16. Coach Dani non chiama il break

ma segue da vicino le sue ragazze che con determinazione mantengono il comando arrivando al 18-21 e poi, complice un muro insormontabile, afferrano la vittoria finale 20-25.

Ormai lanciatissima verso i play off con i suoi 61 punti che la confermano saldamente al secondo posto in classifica, la Timenet si prepara all’ultima giornata di Campionato aspettando i suoi tifosi al PalAramini per assistere all’incontro in calendario sabato prossimo 6 maggio alle 17.30 contro la Ius Pallavolo (Arezzo), attualmente ottava in graduatoria con 35 punti.

TABELLINO

PARZIALI: 19-25; 8-25; 20-25.

ARBITRI: Matteo Valeri e Gianmarco Annese.

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO: Genova (L), Bartalini (10), Lavorenti (1), Danti (10), Donati (15), Giubbolini (16), Forconi (2), Vairani, Falchi, Mancuso (n.e.), Giraldi (n.e.).

TMM OF OCCHIALI MAGIONE: Guarino, Pettinari (10), Miserendino (9), Fongo (3), Barbiero (4) Micheletto (7), Gouchon (L), Mochetti, Belardoni (1), Santibacci (L2), Brizi (Capitano), Bernardini (n.e.).

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET: Genova (L e Capitano), Bartalini, Lavorenti, Danti, Donati, Giubbolini, Forconi.

STARTING SIX TMM MAGIONE: Guarino, Pettinari, Miserendino, Fongo, Barbiero Micheletto, Gouchon (L)

Fonte: Timenet Empoli Pallavolo