Furti in auto, un arresto e una denuncia a Firenze

Un 34enne è stato arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato di una VW Polo ieri mattina alle 9 in via Borghi a Firenze. I carabinieri del Norm e del 6° Battaglione Toscana lo hanno intercettato mentre cercava di sollevare la chiusura della portiera con un paletto di legno. E' stato trovato in possesso di un coltello di 15 cm, di cui 5 di lama, tutto sequestrato.

Per un fatto simile questa mattina alle 5.40 i carabinieri del Norm hanno trovato un giovane che stava rovistando in una Kia Picanto in sosta su viale Fratelli Rosselli. Il 44enne italiano, già arrestato per fatti simili lo scorso 7 aprile, è stato bloccato dopo essersela data a gambe. Aveva con sé una bottiglia di vino, risultata rubata in auto, e dei documenti di altre persone. E' stato denunciato per furto in auto.