Incendio a Calci, ancora fiamme sul Monte Serra dopo il 2018

Cinque squadre del volontariato antincendio e due elicotteri regionali sono in azione per un incendio scoppiato in località La Gabella, nel comune di Calci (Pi). Dopo numerose segnalazioni per una colonna di fumo che si alzava in prossimità della pineta, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha tempestivamente disposto l’invio di uomini e mezzi, viste anche le caratteristiche della zona, teatro del grande incendio boschivo del 2018, e con il vento moderato che spingeva le fiamme verso il crinale.

Anche se non direttamente minacciate dalle fiamme, in zona sono presenti diverse abitazioni: si è quindi deciso l’invio anche di squadre di Vigili del fuoco per un’azione di presidio e per il rifornimento dei mezzi antincendio.

Il dispositivo di spegnimento attivato ha consentito di delimitare rapidamente il fronte, contenendo il danno a circa 4 ettari di pineta bruciati.

Già pronte a partire le operazioni di bonifica, che si protrarranno per tutto il pomeriggio con invio di ulteriori squadre a terra. Prevista anche la sorveglianza per la notte qualora non dovessero verificarsi le piogge previste.