Incendio di baracche a Scandicci, fumo visibile dalla Fi-Pi-Li

Incendio di baracche segnalato al confine tra Scandicci e Lastra a Signa. Siamo in via Romania, angolo via La Torre, non troppo distante dalla Fi-Pi-Li.

Sul posto i vigili del fuoco di Firenze Ovest e Calenzano dalle 21.20. Presenti due squadre e due autobotti per un totale di 14 uomini e 4 mezzi. Due le baracche incendiate, il rogo ha coinvolto anche un'auto, un furgone e delle masserizie. Non si segnalano danni a persone.

Il fumo si è ampliato fino alla Fi-Pi-Li, causando lievi disagi ai viaggiatori.