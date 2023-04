Investita da auto pirata, il 55enne arrestato aveva da poco riavuto la patente

Gli era stata ritirata la patente e poi restituita di recente: parliamo del 55enne arrestato per l'omicidio stradale di Vanessa Bonatti, 50enne investita e uccisa davanti alla sua abitazione di Vaggio a Castelfranco Pian di Scò, nell'Aretino. Il pirata della strada non si è fermato per prestare soccorso. Quando il 55enne è stato fermato, pare che fosse in stato di alterazione dall'alcol. Questo farebbe ricollegare al motivo del primo ritiro della patente: non si era voluto sottoporre all'alcoltest durante un controllo nel Valdarno Fiorentino. L'udienza di convalida dell'arresto si dovrebbe tenere subito dopo il Primo maggio.