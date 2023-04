Migranti, Life Support arriverà a Livorno. Il sindaco: "Pronti ad accogliere"

"Siamo pronti ad accogliere".

Così il sindaco di Livorno Luca Salvetti commenta la notizia che la nave Life Support di Emergency ha ricevuto l'indicazione di dirigersi al Porto di Livorno dove arriverà nella mattinata di mercoledì 3 maggio, lontanissima appunto da dove è avvenuto il salvataggio.

"La notizia mi è stata comunicata alcune ore fa dal Prefetto di Livorno – informa il Sindaco – noi naturalmente ci mettiamo subito in moto con tutti i settori comunali che già nel mese di dicembre hanno gestito con efficienza e con cuore l'accoglienza di due navi di migranti, le Ong Sea Eye 4 e Emergency Life Support, ovvero il Gabinetto del Sindaco, la Protezione Civile, il Sociale con gli assistenti sociali.

Naturalmente il nostro impegno è coordinato dalla Prefettura e dalla Regione Toscana. Daremo il massimo impegno – sottolinea il Sindaco - ma nello stesso tempo esprimiamo perplessità e ci fa riflettere quello che dice il medico di bordo, ovvero che la nave di Emergency impiegherà 4 giorni e quasi 670 miglia nautiche di distanza dal luogo in cui è avvenuto il salvataggio per arrivare a Livorno.

Si valutino bene le condizioni di salute delle persone che sono a bordo e che molto probabilmente dovrebbero sbarcare prima per ricevere le cure necessarie".

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa